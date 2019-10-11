Збрехав у декларації: мільярдеру Жеваго повідомили про другу підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру депутату VIII скликання Костянтину Жеваго. У декларації мільярдера знайшли недостовірні відомості.

У пресслужбі НАБУ стверджують, що мовиться про відсутність у декларації наявності фінансових зобов'язань на суму понад 10 мільйонів гривень у 2015 і 2016 роках, а також понад 9 мільйонів гривень у 2017 році.

До теми: Екснардепа Жеваго оголосили в розшук

У зв'язку з тим, що місцезнаходження депутата не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

Відзначимо, що екснардепа та ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго оголосило в розшук Державне бюро розслідувань.Зараз правоохоронці вживають заходи для оголошення Жеваго в міждержавний розшук. Також вживаються заходи для обрання екснардепу заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У чому підозрюють Жеваго?27 вересня ДБР заочно вручило Жеваго підозру в причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був. Гроші, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому Жеваго. Тож підозри Жеваго оголошені за статтями про розтрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.



Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проектному менеджеру ProZorro Олексію Мовчану.



Відзначимо, що Жеваго – один із найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 1,1 мільярда доларів.