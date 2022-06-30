Современные системы ПВО и дополнительные HIMARS: Байден анонсировал новый пакет помощи Украине

Джо Байден 30 июня анонсировал новый пакет помощи Украине. На этот раз речь идет о 800 миллионах долларов.

В новый пакет помощи от США войдут системы ПВО, а также – еще больше артиллерии и боеприпасов. Кроме того, в списке – контрбатарейные радары и больше ракет к HIMARS.

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Джо Байден: в ближайшее время мы объявим новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Байден добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других государств.

Реакция ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на новость. Он отметил, что Украина вела диалог со странами-союзниками относительно дополнительной помощи.

Ермак подчеркнул, что мощность растет. Украина обязательно победит.

Дополнительная военная помощь от Швеции

Владимир Зеленский 30 июня также обсудил увеличение военной поддержки Украины с Франком-Вальтером Штайнмайером – президентом Германии. Украинский лидер подчеркнул, что ценит солидарность немецкого народа на пути Украины в ЕС.

В Швеции приняли решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Соответствующую новость опубликовали на сайте правительства страны. Ранее Швеция уже четыре раза оказывала помощь. В частности, речь идет о военной технике.

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