Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС, – Стефанишина
Правительство Украины планирует создать рабочую группу. Туда будут входить представители министерств, которые будут формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Источник:Интерфакс-Украина
На первом этапе обновление будет техническое: относительно позиции, где Украина быстро исчерпывает квоты. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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По ее словам, важно выработать механизм регулярного взаимодействия с ЕС. Ведь процесс обновления соглашения, как она заметила, будет постоянным.
Обновление Соглашения об ассоциации с ЕС
Стефанишина отметила, что на переговорном процессе говорится и о вопросах промышленного безвиза. "Полный промышленный безвиз станет реальностью после подписания соглашения АСАА, которое должно стать приложением к Соглашению об ассоциации", – отметила вице-премьер.
Также Стефанишина заявила, что Украина вместе с ЕС уже оценили внутренний рынок и законодательство. "Теперь мы ждем рекомендации европейских коллег, но в целом это более длительный процесс, чем увеличение квот для других видов продукции", – она добавила.
Напомним, что в начале февраля 2021 года стало известно, что ЕС и Украина в 2021 году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации, в частности части о торговле товарами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в планах – внесение изменений в несколько приложений документа.
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