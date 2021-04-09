Правительство Украины планирует создать рабочую группу. Туда будут входить представители министерств, которые будут формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

На первом этапе обновление будет техническое: относительно позиции, где Украина быстро исчерпывает квоты. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, важно выработать механизм регулярного взаимодействия с ЕС. Ведь процесс обновления соглашения, как она заметила, будет постоянным.

Обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

Стефанишина отметила, что на переговорном процессе говорится и о вопросах промышленного безвиза. "Полный промышленный безвиз станет реальностью после подписания соглашения АСАА, которое должно стать приложением к Соглашению об ассоциации", – отметила вице-премьер.

Справка. АСАА – соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Ее планируют оформлять протоколом к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 57 Соглашения об ассоциации).

Также Стефанишина заявила, что Украина вместе с ЕС уже оценили внутренний рынок и законодательство. "Теперь мы ждем рекомендации европейских коллег, но в целом это более длительный процесс, чем увеличение квот для других видов продукции", – она добавила.

Напомним, что в начале февраля 2021 года стало известно, что ЕС и Украина в 2021 году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации, в частности части о торговле товарами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в планах – внесение изменений в несколько приложений документа.