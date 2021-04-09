Кабмін створить робочу групу з оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, – Стефанишина
Уряд України планує створити робочу групу. Туди входитимуть представники міністерств, які формуватимуть позицію на переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Джерело:Інтерфакс-Україна
На першому етапі оновлення буде технічне: щодо позиції, де Україна швидко вичерпує квоти. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
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За її словами, важливо виробити механізм регулярної взаємодії з ЄС. Адже процес оновлення Угоди, як вона зауважила, буде постійним.
Оновлення Угоди про асоціацію з ЄС
Стефанишина зауважила, що на переговорному процесі мовиться і про питання промислового безвізу. "Повний промисловий безвіз стане реальністю після підписання угоди АСАА, яка повинна стати додатком до Угоди про асоціацію", – зауважила віцепрем'єрка.
Також Стефанишина заявила, що Україна разом з ЄС вже оцінили внутрішній ринок і законодавство. "Тепер ми чекаємо рекомендації європейських колег, але загалом це триваліший процес, ніж збільшення квот для інших видів продукції", – вона додала.
Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року стало відомо, що ЄС та Україна у 2021 році починають процес перегляду Угоди про асоціацію, зокрема частини про торгівлю товарами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у планах – внесення змін у декілька додатків документа.
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