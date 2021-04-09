Уряд України планує створити робочу групу. Туди входитимуть представники міністерств, які формуватимуть позицію на переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

На першому етапі оновлення буде технічне: щодо позиції, де Україна швидко вичерпує квоти. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

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За її словами, важливо виробити механізм регулярної взаємодії з ЄС. Адже процес оновлення Угоди, як вона зауважила, буде постійним.

Оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Стефанишина зауважила, що на переговорному процесі мовиться і про питання промислового безвізу. "Повний промисловий безвіз стане реальністю після підписання угоди АСАА, яка повинна стати додатком до Угоди про асоціацію", – зауважила віцепрем'єрка.

Довідка. АСАА – угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції. Її планують оформлювати протоколом до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (стаття 57 Угоди про асоціацію).

Також Стефанишина заявила, що Україна разом з ЄС вже оцінили внутрішній ринок і законодавство. "Тепер ми чекаємо рекомендації європейських колег, але загалом це триваліший процес, ніж збільшення квот для інших видів продукції", – вона додала.

Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року стало відомо, що ЄС та Україна у 2021 році починають процес перегляду Угоди про асоціацію, зокрема частини про торгівлю товарами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у планах – внесення змін у декілька додатків документа.