В Украине создали комиссию по вопросам крымскотатарского языка: какова его задача

Правительство создало Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка. Важно сохранить его и популяризировать.

Решение об образовании комиссии было одобрено на заседании Кабмина. Ее будет сопредседательствовать вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Какая задача комиссии

Комиссию создали для выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

Она будет функционировать в составе представителей, привлеченных государственных органов, а также Меджлиса крымскотатарского народа и языковедов из научных и образовательных учреждений.

Основная задача – сохранить крымскотатарский язык. К слову, ЮНЕСКО отнесло его в перечень языков, нуждающихся в защите. Кроме того, необходимо содействовать работе центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению функционирования крымскотатарского языка.

Язык коренного народа Украины

Верещук подчеркнула, что крымскотатарский – это язык одного из коренных народов Украины. Он сейчас испытывает притеснения и репрессии во временно оккупированном Крыму.

Вместе с учеными должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память,

– добавила она.

По словам политика, комиссия будет способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев крымских татар.