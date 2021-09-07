Его создали 16 июня, а первой о решении сообщила Александра Устинова. Впоследствии к ней присоединились Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.
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Объединение "Справедливость"
Юлия Клименко заявила, что кроме нее в "Справедливость" вошли еще 10 нардепов, а именно:
- Соломия Бобровская;
- Наталья Пипа;
- Александра Устинова;
- Ольга Стефанишина;
- Владимир Цабаль;
- Роман Лозинский;
- Галина Васильченко;
- Ярослав Юрчишин;
- Андрей Шараскин;
- Ярослав Рущишин.
На третьем году работы в Парламенте зашли в сессионный зал в составе объединения "Справедливость". Теперь нас 11,
– заметила Юлия Клименко.
Кроме этого, она поблагодарила своих коллег за их "позицию и ценности".
Фракцию "Голоса" в Раде покинули 11 депутатов / Фото из Фейсбука Юлии Клименко.