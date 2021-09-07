Его создали 16 июня, а первой о решении сообщила Александра Устинова. Впоследствии к ней присоединились Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.

Читайте подробнее Партия одного человека, – Устинова заявила о выходе из "Голоса"

Объединение "Справедливость"

Юлия Клименко заявила, что кроме нее в "Справедливость" вошли еще 10 нардепов, а именно:

Соломия Бобровская;

Наталья Пипа;

Александра Устинова;

Ольга Стефанишина;

Владимир Цабаль;

Роман Лозинский;

Галина Васильченко;

Ярослав Юрчишин;

Андрей Шараскин;

Ярослав Рущишин.

На третьем году работы в Парламенте зашли в сессионный зал в составе объединения "Справедливость". Теперь нас 11,

– заметила Юлия Клименко.

Кроме этого, она поблагодарила своих коллег за их "позицию и ценности".



Фракцию "Голоса" в Раде покинули 11 депутатов / Фото из Фейсбука Юлии Клименко.