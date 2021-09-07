Його утворили 16 червня, а першою про рішення повідомила Олександра Устінова. Згодом до неї приєдналися Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.

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Об'єднання "Справедливість"

Юлія Клименко заявила, що окрім неї до "Справедливості" ввійшли ще 10 нардепів, а саме:

Соломія Бобровська;

Наталія Піпа;

Олександра Устінова;

Ольга Стефанишина;

Володимир Цабаль;

Роман Лозинський;

Галина Васильченко;

Ярослав Юрчишин;

Андрій Шараскін;

Ярослав Рущишин.

На третьому році роботи в Парламенті зайшли в сесійну залу у складі об'єднання "Справедливість". Тепер нас 11,

– зауважила Юлія Клименко.

Окрім цього, вона подякувала своїм колегам за їхню "позицію та цінності".

Фракцію "Голосу" в Раді покинули 11 депутатів / Фото з фейсбуку Юлії Клименко.