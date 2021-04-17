Создали реальные угрозы для Европы, – глава Минобороны Германии о России
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на стягивание российских войск к украинской границе. Она заявила, что это создало угрозу для Европы.
Источник:Deutsche Presse-Agentur
Чиновник убеждена, что Россия стягивает войска к украинской границе не для внушения доверия. Агрессор делает это, чтобы "спровоцировать реакцию".
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Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы,
– отметила Крамп-Карренбауэр.
Глава Минобороны добавила, что Германия и Украина "не упадут до этой российской игры".
Как реагировала Германия на действия России ранее
- Крамп-Карренбауэр уже выступала с подобными заявлениями. Она обвинила Россию в провокациях на Донбассе и заверила, что Германия сделает все, чтобы ситуация не ухудшилась.
- Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила о ситуации возле украинской границы с президентом США Джо Байденом. Политики вместе обратились к России с требованием прекратить наращивание войск.
- Кроме того, Меркель через видеосвязь присоединилась к переговорам президента Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в Париже.
Ситуация возле границы: основное
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак еще 30 марта заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины.
- Впоследствии украинская разведка предупредила о возможных провокациях боевиков на Донбассе и вероятном наступлении оккупантов.
- Учитывая это, в США заверили, что не оставят в одиночестве Украину в случае эскалации.
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