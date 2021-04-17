Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на стягивание российских войск к украинской границе. Она заявила, что это создало угрозу для Европы.

Чиновник убеждена, что Россия стягивает войска к украинской границе не для внушения доверия. Агрессор делает это, чтобы "спровоцировать реакцию". Важно Зеленский пообщался с Макроном и Меркель: детали разговора Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы,

– отметила Крамп-Карренбауэр. Глава Минобороны добавила, что Германия и Украина "не упадут до этой российской игры". Как реагировала Германия на действия России ранее Крамп-Карренбауэр уже выступала с подобными заявлениями. Она обвинила Россию в провокациях на Донбассе и заверила, что Германия сделает все, чтобы ситуация не ухудшилась.

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила о ситуации возле украинской границы с президентом США Джо Байденом. Политики вместе обратились к России с требованием прекратить наращивание войск.

Кроме того, Меркель через видеосвязь присоединилась к переговорам президента Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в Париже. Ситуация возле границы: основное Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак еще 30 марта заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины.

Впоследствии украинская разведка предупредила о возможных провокациях боевиков на Донбассе и вероятном наступлении оккупантов.

Учитывая это, в США заверили, что не оставят в одиночестве Украину в случае эскалации.

Российские войска возле границы / Инфографика 24 канала