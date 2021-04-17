Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер відреагувала на стягування російських військ до українського кордону. Вона заявила, що це створило загрозу для Європи.

Чиновниця переконана, що Росія стягує війська до українського кордону не для вселяння довіри. Агресор робить це, аби "спровокувати реакцію". Важливо Зеленський поспілкувався з Макроном і Меркель: деталі розмови Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози,

– наголосила Крамп-Карренбауер. Глава Міноборони додала, що Німеччина та Україна "не впадуть до цієї російської гри". Як реагувала Німеччина на дії Росії раніше Крамп-Карренбауер вже виступала із подібними заявами. Вона звинуватила Росію у провокаціях на Донбасі та запевнила: Німеччина зробить все, аби ситуація не погіршилась.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорила про ситуацію біля українського кордону з президентом США Джо Байденом. Політики разом звернулись до Росії з вимогою припинити нарощення військ.

Крім того, Меркель через відеозв'язок долучилась до перемовин президента Володимира Зеленського та очільника Франції Еммануеля Макрона у Парижі. Ситуація біля кордону: основне Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак ще 30 березня заявив, що Росія стягує війська до кордонів України.

Згодом українська розвідка попередила про можливі провокації бойовиків на Донбасі та ймовірний наступ окупантів.

З огляду на це у США запевнили, що не залишать на самоті Україну у разі ескалації.

Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу