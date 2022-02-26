Чтобы предоставить соответствующую информацию ВСУ, введите в поисковом окне мессенджера телеграмм юзернейм @stop_russian_war_bot и начните пользование.

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О чем сообщать

ВСУ призывали предоставлять информацию о российских войсках, технике и вражеских ДРГ.

Видите русские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно! Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот – @stop_russian_war_bot,

– говорится в сообщении.

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

Специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага / Скриншот 24 канал В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war. Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Оригинальный текст публикации

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ! ЧАТ-БОТ ПРОТИВ ВОЙСК РФ

Видите русские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно! Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot

Достоверность проверена! Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war

Защитим Украину вместе!