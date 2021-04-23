Лукашенко сказал, когда Россия и Беларусь завершат создание Союзного государства
Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства. Остался один неразрешимый вопрос – объединение налоговых систем.
Источник:ТАСС
Совершить создание Союзного государства могут уже осенью 2021 года. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Путиным.
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Лукашенко отметил, что сейчас Минск и Москва согласовали 26 – 27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран. Он также подчеркнул, что решение примут после Форума регионов Беларуси и РФ в Московской области. Он должен состояться летом.
Договоренности о создании Союзного государства страны смогут упорядочить формально после заседания Высшего Госсовета.
"Затем мы примем решение о заседании Высшего Государственного Совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", – подытожил Лукашенко встречу с Путиным.
Что такое Союзное государство?
Это надгосударственное образование. Имеется в виду, что и Беларусь будут иметь единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.
Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и. о. президента России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
О чем еще говорилось на встрече
- На встрече с Путиным Лукашенко также обратился и к Владимиру Зеленскому. Он призвал главу Украины "научится вести себя дипломатично".
- Самопровозглашенный президент также, "подпевая" Владимиру Путину, назвал намерения украинской делегации в Трехсторонней контактной группе "попыткой похоронить Минские соглашения".
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