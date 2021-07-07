Штепу отпустили

Орджоникидзевский районный суд Харькова не удовлетворил ходатайство прокурора о мере пресечения для Штепы. Об этом заявил адвокат Штепы Александр Шадрин.

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Теперь одиозный политик обязана лишь:

прибывать в суд по первому требованию;

сообщать об изменении своего места жительства или работы;

не общаться со свидетелями стороны обвинения, которых еще не допросили.

Если Штепа не будет придерживаться этих требований, то суд может одобрить более жесткую меру пресечения и наложить на нее штраф.