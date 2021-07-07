Штепу відпустили

Орджонікідзевський районний суд Харкова не задовольнив клопотання прокурора про запобіжний захід для Штепи. Про це заявив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

Раніше Скандальну Нелю Штепу відправили під нічний арешт

Тепер одіозна політикиня зобов'язана лише:

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи;

не спілкуватися зі свідками сторони обвинувачення, яких ще не допитали.

Якщо Штепа не дотримуватиметься цих вимог, то суд може схвалити жорсткіший запобіжний захід і накласти на неї штраф.

Зверніть увагу! Наприкінці січня 2021 року суд відправив Штепу під нічний арешт на 60 діб, а в квітні – продовжив його. Ексглава міськради носила електронний браслет щодня з 22:00 до 05:00.

Що відомо про справу Штепи