Создание УПЦ: Климкин анонсировал позитивное будущее для Русской церкви
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уход Украинской православной церкви от русского православия к мировому станет позитивом и для мировой церковной общины, и для русской церкви.
24 канал сообщал, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.
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Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не "как дома", а именно "дома",
– подчеркнул Климкин.
"Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет положительное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", – добавил министр.
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