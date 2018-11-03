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      Создание УПЦ: Климкин анонсировал позитивное будущее для Русской церкви

      185 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уход Украинской православной церкви от русского православия к мировому станет позитивом и для мировой церковной общины, и для русской церкви.

      24 канал сообщал, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

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      Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не "как дома", а именно "дома",
      – подчеркнул Климкин.

      "Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет положительное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", – добавил министр.

       

      Теги: Новости Украины Религия Томос Единая поместная церковь Новости политики РПЦ МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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