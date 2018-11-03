Что предусматривает соглашение между Украиной и Вселенским Патриархатом

Подписанное 3 ноября в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом в создании независимой Православной церкви в Украине, в частности, детализирует процесс предоставления Томоса.

Об этом сообщает "Укринформ".

24 канал сообщал, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

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Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю; Украинское государство в соответствии с Конституцией и законами придает этим процессам содействие,

– говорится в документе.

Там также указано, что в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского Патриархата, которая фактически будет посольством, представительством Вселенской Патриархии в украинской столице и будет способствовать связям независимой Украинской церкви с вселенским православием.

"Это и есть Ставропигия (Представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с Филарета, Макария и их последователей", – говорится в документе.

Кроме того, украинские епископы должны собраться на Собор и избрать Предстоятеля, которому будет вручен Томос.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Что такое Томос?

Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как в Украине создадут единую поместную церковь?

После того, как Украине позволили создать единую поместную церковь в Киеве проведут объединительный Собор. На котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.