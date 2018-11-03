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      Що передбачає угода між Україною та Вселенським Патріархатом

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      Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю
      Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю / Фото з соціальних мереж

      Підписана 3 листопада у Стамбулі Угода про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом у створенні незалежної Православної церкви в Україні, зокрема, деталізує процес надання Томосу.

      Про це повідомляє "Укрінформ".

      24 канал повідомляв, що 3 листопада у Стамбулі Президент України Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій підписали Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

      Читайте також: Коли відбудеться Об'єднавчий собор: імовірна дата проведення

      Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність Української церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю; Українська держава відповідно до Конституції і законів надає цим процесам сприяння,
      – мовиться в документі.

      Там також вказано, що в Києві буде зареєстровано місію Вселенського Патріархату, яка фактично буде посольством, представництвом Вселенської Патріархії в українській столиці і сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви із вселенським православ'ям.

      "Це і є Ставропігія (Представництво), відкриття якої передбачено тим самим рішенням Синоду Вселенського Патріархату, яким підтверджено надання автокефалії Православній церкві в Україні і знято заборони з Філарета, Макарія і їх послідовників", – мовиться в документі.

      Окрім того, українські єпископи мають зібратись на Собор і обрати Предстоятеля, якому буде вручено Томос.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Що таке Томос? Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як в Україні створять єдину помісну церкву? Після того, як Україні дозволили створити єдину помісну церкву, у Києві проведуть об'єднавчий Собор. На якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква Томос УПЦ КП Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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