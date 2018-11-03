Створення УПЦ: Клімкін анонсував позитивне майбутнє для російської церкви

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що відхід Української православної церкви від російського православ'я до світового стане позитивом і для світової церковної громади, і для російської церкви.

24 канал повідомляв, що 3 листопада у Стамбулі Президент України Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій підписали Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

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Слова Його Всесвятості Патріарха Варфоломія до нас: "Почувайтеся тут вдома!". Не, як вдома, а саме вдома,

– наголосив Клімкін.

"Ми залишаємо російське православ`я та повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної спільноти і навіть для російської церкви", – додав міністр.