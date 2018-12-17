Созданием независимой церкви Порошенко освободил Украину от "гэбэшников" в рясах, – эксперт

Созданием независимой украинской православной церкви Президент Петр Порошенко освободил Украину от священников-гэбистов, которые вели антиукраинскую пропаганду и подрывали устои украинской государственности.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политолог Алексей Голобуцкий.

В эти выходные состоялось действительно историческое событие – была провозглашена единая Православная церковь Украины и избран ее глава, которым стал Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Очевидно, что в это достижение особый вклад внес Петр Порошенко. Фактически президент одним махом освободил Украину от "гэбэшникам" в рясах и добился создания независимой украинской церкви,

– считает эксперт.

Он также уверен, что украинская независимая церковь – это вопрос национальной безопасности нашего государства. По словам блогера, все это время Украинская православная церковь Московского патриархата – огромная "машина" с сотнями представительств и широкой сетью осведомителей – фактически занималась шпионажем и антиукраинской пропагандой.

"Не секрет, что многие священники МП на самом деле являются сотрудниками ФСБ РФ, (наследницы советского КГБ) – они выполняют шпионские функции и непосредственно докладывают о все что происходит Москве. А оттуда получают детальные инструкции о том, как вести пропаганду и подрывать украинскую государственность изнутри", – уверен политолог.

По его мнению, невозможно воспитывать патриотизм у молодого поколения, когда в стенах церквей ведется "промывание мозгов" и пропаганда "русского мира".

"Президент Порошенко на конференции в субботу заявил, что новое поколение украинцев должны стать патриотами своей страны. Но о каком патриотизме может идти речь в стенах УПЦ МП, куда многие украинцы водят своих детей и где им промывают мозги, рассказывая грязные истории про "русский мир" и "злых бандеровцев"?! Не вызывает никаких сомнений, что с такой церковью ни о каком патриотическом воспитании речь идти не может", – отметил политэксперт.

Он также добавил, что для Путина создание независимой церкви в Украине стало действительно второй крупнейшей геополитической катастрофой после развала СССР.

"Успех Порошенко в создании автономной украинской церкви фактически выбивает землю из-под ног у всей этой пропутинской плеяды, которая спряталась за стенами храмов и монастырей. Здесь надо отдать должное президенту, который максимально точно рассчитал эту тактику. Создание независимой церкви – это важнейший этап освобождения украинцев от России. Не физического освобождения (этого нам удалось добиться в боях 14 и 15 годов), а морального. Свободный человек должен иметь возможность ходить в свободную от чужого влияния церковь. И хотя для укрепления нашей церкви еще предстоит сделать очень много работы, мы находимся на правильном пути. Еще один шаг к настоящей независимости сделан", – подытожил Алексей Голобуцкий.