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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Створенням незалежної церкви Порошенко звільнив Україну від "гебешників" в рясах, – експерт

      215 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 Канал

      Створенням незалежної української православної церкви Президент Петро Порошенко звільнив Україну від священиків-гебістів, які вели антиукраїнську пропаганду і підривали підвалини української державності.

      Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив політолог Олексій Голобуцький.

      Цими вихідними відбулася дійсно історична подія – була проголошена єдина Православна церква України і обраний її предстоятель, яким став Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. Очевидно, що в це досягнення особливий внесок вніс Петро Порошенко. Фактично президент одним махом звільнив Україну від "гебешників" у рясах і домігся створення незалежної української церкви,
      – вважає експерт.

      Він також упевнений, що українська незалежна церква – це питання національної безпеки нашої держави. За словами блогера, увесь цей час Українська православна церква Московського патріархату – величезна "машина" з сотнями представництв і широкою мережею інформаторів – фактично займалася шпигунством і антиукраїнською пропагандою.

      "Не секрет, що багато священиків МП насправді є співробітниками ФСБ РФ (спадкоємиці радянського КДБ) – вони виконують шпигунські функції і безпосередньо доповідають про все що відбувається Москві. А звідти отримують детальні інструкції про те, як вести пропаганду і підривати українську державність зсередини", – впевнений політолог.

      На його думку, неможливо виховувати патріотизм у молодого покоління, коли в стінах церков ведеться "промивання мізків" і пропаганда "русского мира".

      "Президент Порошенко на конференції в суботу заявив, що нове покоління українців повинні стати патріотами своєї країни. Але про який патріотизм може йти мова у стінах УПЦ МП, куди багато українців водять своїх дітей і де їм промивають мізки, розповідаючи брудні історії про "русский мир" та "злих бандерівців"?! Не викликає жодних сумнівів, що з такою церквою ні про яке патріотичне виховання мова йти не може", – зазначив політексперт.

      Він також додав, що для Путіна створення незалежної церкви в Україні стало дійсно другою найбільшою геополітичною катастрофою після розвалу СРСР.

      "Успіх Порошенка у створенні автономної української церкви фактично вибиває землю з-під ніг у всієї цієї пропутінської плеяди, яка сховалася за стінами храмів і монастирів. Тут треба віддати належне президенту, який максимально точно розрахував цю тактику. Створення незалежної церкви – це найважливіший етап звільнення українців від Росії. Чи не фізичного звільнення (цього нам вдалося добитися в боях 14 і 15 років), а морального. Вільна людина повинна мати можливість ходити у вільну від чужого впливу церкву. І хоча для зміцнення нашої церкви ще належить зробити дуже багато роботи, ми знаходимося на правильному шляху. Ще один крок до справжньої незалежності зроблено", – підсумував Олексій Голобуцький.

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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