Голландские боевые машины пехоты YPR-765 созданы на базе американского М113А1. Их изготовлением в 70-е годы занимались в США, а сегодня такие бронетранспортеры конструируют и собирают в Нидерландах. Лицензию получила компания DAF, больше известная своими грузовиками.

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Для чего используют YPR-765

На вооружении этой машины – 12-миллиметровый пулемет, который может поворачиваться на 360 градусов. Но оружие можно заменить и оснастить БМП современными ракетными комплексами. Вопрос только в том, как именно его будут использовать на поле боя. Все-таки эта машина предназначена для быстрой доставки пехоты в горящие точки, а не для открытых боевых действий на первой линии фронта.

Нидерландские БМП YPR-765 уже на вооружении украинских пехотинцев / Фото командования Сухопутных сил ВСУ

Вообще эти YPR бывают разные: командирские или грузовые. Соответственно, разное и вооружение – все зависит от комплектации. Помимо 12-миллиметрового пулемета может стоять и 25-миллиметровая пушка, пулемет Браунинг М2 и еще множество других вариантов.

Как работают БМП YPR-765: смотрите видео

Характеристики бронетранспортера

Учитывая возраст бронетранспортера, тактико-технические характеристики БМП достаточно неплохие. YPR-765 развивает скорость до 61 километра в час и имеет запас хода на 490 километров.

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Экипаж БМП – это три человека: командир, водитель и наводчик. Кроме того, в машине можно перевозить 7 полностью снаряженных военных.

Габариты бронетранспортера :

длина – 5,26 метра,

ширина – 2,82 метра,

масса – 13 тонн.

На YPR-765 можно форсировать водные преграды и атаковать во время дороги

YPR-765 помогают выгонять оккупантов из Украины / Фото командования Сухопутных сил ВСУ

Корпус автомобиля изготовлен из алюминия, а сверху покрыт броней. При этом, грамотная конструкция YPR-765 позволяет не только преодолевать сухопутные препятствия, но и форсировать водные. Это делает машину практически амфибией. Плавучести добавляет полиуретановая пита, которой заполнили пространство между алюминиевым корпусом и броней.

У водителя БМП есть 4 перископа, которые при необходимости можно заменить и оснастить устройствами ночного видения. Десант может атаковать даже во время дороги. Боковые стороны машины снабжены огневыми отверстиями.

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Одни из самых популярных БМП в мире уже в Украине

Простота в использовании и возможности, предоставляемые этой БМП, сделали ее одной из самых популярных в мире. YPR-765 стоит на вооружении Бахрейна, Бельгии, Нидерландов, Египта, Иордании, Филиппин, Турции и многих других стран.

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Для Украины это оружие нужно прежде всего в контрнаступательных действиях. Тактика ведения боя в городах, селах, зачистка жилых кварталов и помещений или наступление пехоты под прикрытием бронетехники – это для чего и нужны эти БМП. Украинские пехотинцы уже используют их по максимуму.

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