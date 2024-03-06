Недавно Еврокомиссия впервые в истории представила стратегию европейской оборонной промышленности, которая поможет государствам – членам ЕС увеличить производство оружия и снарядов. Также предложение предусматривает сближение украинского оборонно-промышленного комплекса с европейским и предоставит возможность для сотрудничества и совместной закупки оружия.
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Рассматривает ли ЕС создание собственной армии
Высший представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что оборона является чрезвычайно важной для ЕС.
Поэтому, по его словам, лучше сотрудничать между странами, чем иметь одну армию.
Оборона - это компетенция государств-членов. Дело не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше сотрудничать между 27 армиями,
– заявил Боррель.
Politico же отмечает, что в течение последних нескольких месяцев, когда европейские лидеры вели напряженные дискуссии об оборонных амбициях ЕС, голоса, призывающие к созданию армии, в основном затихли.
Переход ЕС в режим военной экономики: основное
- Бретон, бывший генеральный директор французской технологической компании, заявил, что возможность президентства Трампа, который ставит под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, обязывает саму Европу делать больше для своей защиты.
- Это указывает на необходимость более активных мер со стороны Европы для стимуляции оборонной промышленности. По его словам, в нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, независимо от результатов выборов наших союзников.
- При этом, вторжение России в Украину уже побудило многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Однако, оказалось, что чисто национальных усилий – мало. Необходимо, чтобы органы ЕС играли большую роль в оборонно-промышленной политике.
- Среди предложений – создание европейской версии схемы продаж военной техники за границу, которая есть в США. Говорится также о том, чтобы позволить ЕС заставлять европейские оружейные компании отдавать приоритет заказам из Европы во время кризиса.
- Впрочем, предложения потребуют одобрения со стороны 27 стран-членов ЕС и Европарламентом, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Также эти предложения будет изучать НАТО.