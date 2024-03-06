Нещодавно Єврокомісія вперше в історії представила стратегію європейської оборонної промисловості, що допоможе державам – членам ЄС збільшити виробництво зброї та снарядів. Також пропозиція передбачає зближення українського оборонно-промислового комплексу з європейським та надасть можливість для співпраці та спільної закупівлі зброї.

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Чи розглядає ЄС створення власної армії

Найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що оборона є надзвичайно важливою для ЄС.

Тому, за його словами, краще співпрацювати між країнами, ніж мати одну армію.

Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями,

– заявив Боррель.

Politico ж зазначає, що протягом останніх кількох місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії, здебільшого затихли.

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