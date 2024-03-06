Нещодавно Єврокомісія вперше в історії представила стратегію європейської оборонної промисловості, що допоможе державам – членам ЄС збільшити виробництво зброї та снарядів. Також пропозиція передбачає зближення українського оборонно-промислового комплексу з європейським та надасть можливість для співпраці та спільної закупівлі зброї.

Дивіться також Останнє китайське умиротворення: що задумав Сі Цзіньпін і як допомагає Росії обходити санкції

Чи розглядає ЄС створення власної армії

Найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що оборона є надзвичайно важливою для ЄС.

Тому, за його словами, краще співпрацювати між країнами, ніж мати одну армію.

Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями,
– заявив Боррель.

Politico ж зазначає, що протягом останніх кількох місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії, здебільшого затихли.

Перехід ЄС у режим військової економіки: основне

  • Бретон, колишній генеральний директор французької технологічної компанії, заявив, що можливість президентства Трампа, який ставить під сумнів зобовʼязання Вашингтона перед НАТО, зобовʼязує саму Європу робити більше для свого захисту.
  • Це вказує на необхідність більш активних заходів з боку Європи для стимуляції оборонної промисловості. За його словами, у нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників.
  • При цьому, вторгнення Росії в Україну вже спонукало багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Однак, виявилось, що суто національних зусиль – замало. Необхідно, аби органи ЄС відігравали більшу роль в оборонно-промисловій політиці.
  • Серед пропозицій – створення європейської версії схеми продажів військової техніки за кордон, яка є у США. Мовиться також про те, щоб дозволити ЄС змушувати європейські збройові компанії віддавати пріоритет замовленням з Європи під час кризи.
  • Втім, пропозиції потребуватимуть схвалення з боку 27 країн-членів ЄС та Європарламентом, щоб їх можна було втілити в життя. Також ці пропозиції вивчатиме НАТО.