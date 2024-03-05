Також пропозиція передбачає зближення українського оборонно-промислового комплексу з європейським та надасть можливість для співпраці та спільної закупівлі зброї. Про це повідомили в Єврокомісії, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Європа інвестуватиме в оборонні заводи

Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель пояснює, що Європа перейшла від війни запасів до іншої фази – війни з використанням потужностей промисловостей. Тому Єврокомісія хоче не лише активізувати європейський ОПК, але й забезпечить довгострокові інвестиції для оборонних заводів.

Єврокомісія планує вимірювати результати, які мають досягнути держави – члени ЄС. Їм пропонують:

до 2030 року спільно закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання;

досягти стабільного прогресу в напрямку закупівель: принаймні 50% свого бюджету витрачати на оборонні закупівлі в ЄС до 2030 року та 60% – до 2035 року;

забезпечити, щоб до 2030 року вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС.

Після десятиліть недофінансування ми повинні інвестувати більше в оборону, але нам потрібно робити це краще і разом. Сильна, стійка та конкурентоспроможна європейська оборонна промисловість є стратегічним імперативом і передумовою для підвищення нашої оборонної готовності,

– сказав Жозеп Боррель.

Україна співпрацюватиме з оборонною промисловістю ЄС

Саме тому частина проєкту охоплюватиме Європейську програму оборонних інвестицій, яка передбачає субсидії розміром в 1,5 мільярда євро. Доступ до цієї програми матиме й Україна, але з певними обмеженнями. Ця програма передбачає співпрацю України з оборонною промисловістю Євросоюзу. У ЄС розглядають додаткове фінансування Києва у цій сфері, а саме залучення надприбутків від заморожених російських активів.

На практиці це означає сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонно-технологічної та промислової бази та поступовій інтеграції цієї бази в європейську. У Єврокомісії наголошують, що на такі кроки йдуть уперше. Київ зможе брати участь у спільних закупівлях зброї, а українські оборонні заводи отримають підтримку для нарощення промислових потужностей.

Українська сторона також обмінюватиметься з Євросоюзом даними щодо стандартів військової продукції та уроків, отриманих під час війни з Росією. Задля цього ЄС проведе Форум оборонної промисловості ЄС – Україна у 2024 році та відкриє інноваційний офіс у Києві.

Жозеп Боррель каже, що загалом збільшення виробничих потужностей європейських заводів має позитивно вплинути на ситуацію на полі бою в Україні. Оскільки після інвестицій та розширення ОПК підприємства зможуть виробляти більше зброї та снарядів.

Сьогодні Україна потребує 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, далі – 2,5 мільйона на рік... Для того щоб забезпечити постачання, потрібно конвертувати фінансову спроможність у промислову, тому все, що підвищує нашу обороноздатність,

– сказав Жозеп Боррель.

Аби пропозиція Єврокомісії набрала чинності, тепер її мають погодити Рада ЄС та Європейський парламент.

