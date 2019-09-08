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      Создатели Ukraїner покажут полнометражный фильм об одном дне страны

      6 Читати новину українською
      "Ukraïner. The Movie"
      "Ukraïner. The Movie" / Скриншот из видео

      Команда медиапроекта Ukraїner представит полнометражный фильм об Украине – "Ukraïner. The Movie". Лента станет новым шагом в развитии украинской тревел-журналистики и сторителлинга. До этого формат экспедиций и рассказы о культуре, ремеслах, жизни и быте людей, интересных инициативах в разных уголках Украины был частично воплощен в проекте Ukraїner, создателем которого является Богдан Логвиненко.

      "Несколько лет назад мы поняли, что все наши экспедиции можно было бы объединить в одном большом метре. Мы мало знаем о стране, в которой живем. Еще меньше мы ее представляем. Нам ужасно хотелось бы иметь немецкие дороги, французские круассаны, итальянскую пиццу, жить в британском жилом квартале, называть горы "маленькими Альпами" и ездить отдыхать в "украинские Мальдивы". Нам так не хватает представления о своем собственном. Мы хотим через фильм "Ukraïner. The Movie" расширить границы понимания нашей страны", – комментирует Богдан Логвиненко.

      Читайте также: Ukraїner запустил захватывающий проект об истории национальных сообществ

      "Ukraïner. The Movie" – это история о буднях одной из самых неизвестных стран европейского континента. Фильм будет рассказывать истории о героях из разных уголков Украины, покажет их жизнь и быт, ремесла и искусство, интересные инициативы и культуру. Персонажи этой ленты не связаны между собой, их миры разные, но эта разность объединяет страну. Фактически лента "Ukraïner. The Movie" покажет один день из жизни Украины.

      Мы долго искали возможности, чтобы воплотить эту идею, и месяц назад нашли: наша команда выиграла конкурс Украинского культурного фонда, поэтому уже в октябре этот фильм выйдет онлайн и в эфире нескольких телеканалов #ЗаПідтримкиУКФ,
      – добавляет Богдан Логвиненко.

      Напомним, Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К созданию проекта привлечено почти 300 волонтеров, а материалы Ukraїner выходят уже на десяти языках.

      Первый трейлер фильма:

      Первый круг экспедиций Ukraїner длился с июня 2016 года по октябрь 2018 года и охватил все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии, кроме оккупированных территорий. Результатом этих разведок стали более 140 изданных историй на страницах ukrainer.net и книга "Ukraїner. Страна изнутри" – самая продаваемая на нынешнем "Книжном Арсенале". Сейчас команда Ukraїner продолжает исследовать традиции и фиксировать современную историю Украины.

      Что известно о Ukraїner?Это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К созданию проекта привлечено около 300 волонтеров, а материалы Ukraїner выходят уже на десяти языках.

      Первый круг экспедиций Ukraїner длился с июня 2016 года по октябрь 2018 года и охватил все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии, кроме оккупированных территорий. Результатом этих разведок стало уже более 140 изданных историй на страницах ukrainer.net и книга "Ukraїner. Страна изнутри", которая стала самой продаваемой книгой нынешнего Книжного Арсенала.

      Сейчас команда Ukraїner продолжает исследовать традиции и фиксировать современную историю Украины. Также проект уже собрал 73% из миллиона гривен на существование, а к этой фандрайзинговой кампании присоединилось уже более полторы тысячи человек, и сбор средств продолжается.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости культуры
      Источник: 24 канал
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