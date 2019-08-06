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      Ukraїner запустил захватывающий проект об истории национальных сообществ

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      Ukraїner запустил захватывающий проект об истории национальных сообществ
      / 24 канал

      Экспедиция Ukraїner представила новый цикл историй о национальных сообществах Украины. Его премьера недавно состоялась на YouTube-канале медиапроекта. В первом видео говорится о гагаузах и одном из главных праздников этого народа — Хедерлезу.

      "Мы начали снимать национальные сообщества по всей Украине, пытаясь зафиксировать моменты их наибольшей близости к собственной идентичности – это традиционные праздники. Мне кажется, что этот цикл историй через какое-то время попадет в школьную программу по изучению разнообразия Украины. Это истории, которые помогут нам всем лучше понять страну, в которой мы живем", – отмечает Богдан Логвиненко, автор проекта Ukraїner.

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      Истории про разные национальные сообщества команда Ukraїner запланировала снимать еще три года назад, во время первого круга исследовательских экспедиций по стране. Так, летом 2016 года на Приазовье снимали видео о болгарах, албанцах, греках, но ни одно из них тогда не получилось из-за нехватки времени и ресурсов.

      В течение полугода команда Ukraїner изучит и покажет истории десяти различных национальных сообществ.

      Уверен, что каждое традиционное село/городок/район, абсолютно каждой национальности, может стать будущим туристическим магнитом регионов как для нас, так и для иностранцев, как, к примеру, стала Умань для религиозных групп хасидов,
      – отмечает Богдан Логвиненко.

      Смотрите видео: проект Ukraїner о гагаузах

      Что известно о Ukraїner?Это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К созданию проекта привлечено около 300 волонтеров, а материалы Ukraїner выходят уже на десяти языках.

      Первый круг экспедиций Ukraїner длился с июня 2016 года до октября 2018 года и охватил все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии, кроме оккупированных территорий. Результатом этих исследований стало уже более 140 изданных историй на страницах ukrainer.net и книга "Ukraїner. Страна изнутри", которая стала самой продаваемой книгой нынешнего Книжного Арсенала.

      Сейчас команда Ukraїner продолжает исследовать традиции и фиксировать современную историю Украины. Также проект уже собрал 73% из миллиона гривен на существование, а к этой фандрайзинговой кампании присоединилось уже более полторы тысячи человек, и сбор средств продолжается.

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      Теги: Новости Украины Новости культуры
      Источник: 24 канал
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