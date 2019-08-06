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      Ukraїner запустив захоплюючий проект про історію національних спільнот

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      Ukraїner запустив захоплюючий проект про історію національних спільнот
      / 24 канал

      Експедиція Ukraїner представила новий цикл історій про національні спільноти України. Його прем'єра нещодавно відбулася на YouTube-каналі медіапроекту. У першому відео йдеться про гагаузів під час одного із головних свят цього народу — Хедерлезу.

      "Ми почали знімати національні спільноти по всій Україні, намагаючись зафіксувати моменти їх найбільшої близькості до власної ідентичності — це традиційні свята. Мені здається, що цей цикл історій за якийсь час потрапить до шкільної програми із вивчення різноманітності України. Це історії, які допоможуть нам усім краще зрозуміти країну, у якій ми живемо", – зазначає Богдан Логвиненко, автор проекту Ukraїner.

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      Історії про різні національні спільноти команда Ukraїner запланувала знімати ще три роки тому, під час першого кола дослідницьких експедицій країною. Так, влітку 2016 року на Приазов'ї було зафільмовано болгар, албанців, греків, але жодне із цих відео тоді не вийшло через брак часу і ресурсів.

      Протягом півроку команда Ukraїner дослідить та покаже історії десяти різних національних спільнот.

      Впевнений, що кожне традиційне село/містечко/район, абсолютно кожної національності, може стати майбутніми туристичними магнітами регіонів як для нас, так і для іноземців, як, приміром, стала Умань для релігійних груп хасидів,
      – зазначає Богдан Логвиненко.

      Дивіться відео: проект Ukraїner про гагаузів

      Що відомо про Ukraїner? Це волонтерський медіапроект, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До творення проєкту залучено близько 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять вже десятьма мовами.

      Перше коло експедицій Ukraїner тривало з червня 2016 року до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії, крім окупованих територій. Результатом цих розвідок стало вже більше 140 виданих історій на сторінках ukrainer.net та книжка "Ukraїner. Країна зсередини", яка стала найбільш продаваною книгою цьогорічного Книжкового Арсеналу.

      Наразі команда Ukraїner продовжує досліджувати традиції та фіксувати сучасну історію України. Також проект вже зібрав 73% з мільйону гривень на існування, а до цієї фандрайзингової кампанії долучилося вже понад півтори тисячі осіб і збір коштів триває.

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      Теги: Новини України Новини культури
      Джерело: 24 канал
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