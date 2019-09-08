Творці Ukraїner покажуть повнометражний фільм про один день країни

Команда медіапроєкту Ukraїner представить повнометражний фільм про Україну — "Ukraïner. The Movie". Стрічка стане новим кроком у розвитку української тревел-журналістики та сторітелінгу. До цього формат експедицій і розповіді про культуру, ремесла, життя й побут людей, цікаві ініціативи в різних куточках України був частково втілений у проєкті Ukraїner, засновником якого є Богдан Логвиненко.

"Кілька років тому ми зрозуміли, що всі наші експедиції можна було б об'єднати в одному великому метрі. Ми мало знаємо про країну, у якій живемо. Ще менше ми її уявляємо. Нам страшенно хотілося б мати німецькі дороги, французькі круасани, італійську піцу, жити в британському житловому кварталі, називати гори "маленькими Альпами" і їздити відпочивати до "українських Мальдів". Нам так бракує уявлення про своє, власне. Ми хочемо через фільм "Ukraïner. The Movie" розширити межі розуміння нашої країни", — коментує Богдан Логвиненко.

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"Ukraïner. The Movie" — це історія про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту. Фільм розповідатиме історії про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи різні, утім, ця різність об’єднує країну. Фактично стрічка "Ukraïner. The Movie" покаже один день із життя України.

Ми довго шукали можливостей, аби втілити цю ідею, і місяць тому знайшли: наша команда виграла конкурс Українського культурного фонду, тож уже в жовтні цей фільм вийде онлайн та в ефірі кількох телеканалів #ЗаПідтримкиУКФ,

— додає Богдан Логвиненко.

Нагадаємо, Ukraїner — волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До творення проєкту залучено майже 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять уже десятьма мовами.

Перший трейлер фільму:

Перше коло експедицій Ukraїner тривало з червня 2016 року до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії, крім окупованих територій. Результатом цих розвідок стали понад 140 виданих історій на сторінках ukrainer.net та книжка "Ukraїner. Країна зсередини" — найбільш продавана на цьогорічному "Книжковому Арсеналі". Наразі команда Ukraїner продовжує досліджувати традиції та фіксувати сучасну історію України.

Що відомо про Ukraїner?Це волонтерський медіапроект, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До творення проєкту залучено близько 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять вже десятьма мовами.



Перше коло експедицій Ukraїner тривало з червня 2016 року до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії, крім окупованих територій. Результатом цих розвідок стало вже більше 140 виданих історій на сторінках ukrainer.net та книжка "Ukraїner. Країна зсередини", яка стала найбільш продаваною книгою цьогорічного Книжкового Арсеналу.



Наразі команда Ukraїner продовжує досліджувати традиції та фіксувати сучасну історію України. Також проект вже зібрав 73% з мільйону гривень на існування, а до цієї фандрайзингової кампанії долучилося вже понад півтори тисячі осіб і збір коштів триває.