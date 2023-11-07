Киевсовет проверит деятельность экологов, которые сожгли чучело депутата Лымар

После сожжения активистами Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) чучела депутата Киевсовета, похожей на Юлию Лымар, экологическая комиссия КГС инициирует проверку надлежащего выполнения организацией своих обязанностей по охране и уходу за заповедными землями.

С инициативой соответствующего поручения к комиссии выступила депутат Киевсовета от "Слуги народа", советник Руководителя Офиса Президента Украины Лилия Пашинная, отмечает 24 Канал.

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По ее словам, традиционно экологическая комиссия КГС голосует за создание заповедников. Однако выяснилось, что в последнее время более 4 000 гектаров были переданы под заповедование, в частности, Киевскому эколого-культурному центру, который должен осуществлять защиту и уход за ними.

Прошу дать поручение провести проверку качества осуществления этой защиты и ухода за этими заповедниками. Потому что мы должны понимать, не превращаются ли они потом в кустарники,

– отметила депутат.

Оправдания КЭКЦ

Между тем, в самом КЭКЦ отреагировали на обвинения в их последней акции – сожжение чучела депутата Киевсовета от фракции "УДАР", которая внешне похожа на Юлию Лымар. По словам юриста КЭКЦ Александра Дядюка, это сходство – случайное, и сожженное чучело символизирует "коррупцию в Киевсовете".

Конкретно я не вижу сходства внешнего с Лымар. Какую извращенную, возможно, сексуальную фантазию нужно иметь, чтобы увидеть в этом чучеле депутата Лымар? На мой взгляд, не похожа. Ну, полненькая, так много полноватых женщин и мужчин. Я тоже полный, так, может, это мое чучело сожгли. Нет, это символ коррупции киевсоветовской, тех депутаток и депутатов, которые продают интересы громады в интересах застройщиков,

– отметил Дядюк.

Он не видит в действиях КЭКЦ ничего противоправного и отрицает, что речь идет об экологическом терроризме, потому что якобы активисты "никому лично не угрожали".

Отвечая на вопрос, не повредила ли их акция экологии, за которую они борются, Дядюк в издевательской манере ответил, что "вреда от шашлыков больше, чем от их костра".

Наверное, от столь небольшого костра глобальное потепление не произойдет. Не думаю, что ледники в Гималаях от этого растают,

– подчеркнул Александр Дядюк.

Акция с сожжением чучела