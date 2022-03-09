Примечательно, что Салтовка – самый большой жилой массив не только в Харькове, но и в Украине. Однако сейчас большая часть микрорайона разбомблена оккупантами.

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Похоже, что многоэтажки, где живут мирные жители, для рашистов являются теми же "военными объектами". Именно их беспощадно обстреливают захватчики.

От зверств оккупантов страдают обычные харьковчане. На фото – результат мощного удара по жилым домам в районе Северной Салтовки. Раньше здесь жили люди, сейчас здесь развалины...

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