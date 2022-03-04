Сожженные автомобили, следы от снарядов: как выглядит село Болгарка после боев
4 марта 2022 , 20:56Читати новину українською
Источник:"Вознесенський Вісник"
Российские захватчики не оставляют напрасных надежд захватить Николаевщину. Один из боев с оккупантами состоялся в селе Болгарка Николаевской области.
В селе сейчас много кратеров, образовавшихся после взрывов снарядов. Кроме того, на улицах много сожженных автомобилей.
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Как выглядит Болгарка после боев / Фото "Вознесенського Вісника"