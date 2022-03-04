Сожженные автомобили, следы от снарядов: как выглядит село Болгарка после боев

4 марта 2022 , 20:56
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Источник:

"Вознесенський Вісник"

Российские захватчики не оставляют напрасных надежд захватить Николаевщину. Один из боев с оккупантами состоялся в селе Болгарка Николаевской области.

В селе сейчас много кратеров, образовавшихся после взрывов снарядов. Кроме того, на улицах много сожженных автомобилей.

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Как выглядит Болгарка после боев / Фото "Вознесенського Вісника"

 

Автор: Іван Магуряк