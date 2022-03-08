На такой шаг в S&P пошли из-за агрессии России против Украины. Причиной является введение масштабных санкций против Москвы.
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О каких компаниях и корпорациях говорится:
- "Лукойл",
- "Алроса",
- "Газпром",
- "Роснефть",
- "Северсталь",
- "Новатек",
- "Ростелеком",
- "МегаФон",
- X5 Group,
- "Яндекс",
- РЖД и другие.
Напомним, что ранее Morgan Stanley прогнозировал, что уже весной Россия может получить дефолт. Ориентировочная дата – 15 апреля. Из-за мощных санкций обесценились облигации российских компаний, рекордные значения курса рубля. Вероятно, уже скоро Москва может не справиться с выплатой внешнего долга.
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