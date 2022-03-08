На такий крок у S&P пішли через агресію Росії проти України. Причиною є й введення масштабних санкцій проти Москви.

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Про які компанії та корпорації мовиться:

  • "Лукойл",
  • "Алроса",
  • "Газпром",
  • "Роснефть",
  • "Северсталь",
  • "Новатек",
  • "Ростелеком",
  • "Мегафон",
  • X5 Group,
  • "Яндекс",
  • РЗ та інші.

Зазначимо, що раніше Morgan Stanley прогнозував, що вже навесні Росія може отримати дефолт. Орієнтовна дата – 15 квітня. Через потужні санкції знецінились облігації російських компаній, рекордні значення курсу рубля. Ймовірно, що вже незабаром Москва може не справитись з виплатою зовнішнього боргу.

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