В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что зафиксировали активность врага в мессенджерах, а также СМС-сообщениях. Украинцы рассказывают, что им на мобильные телефоны поступают сообщения с призывами "сливать" данные о Силах обороны.

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К чему призывают россияне

Известно, что уведомление с предложениями "обменять информацию об ВСУ на доллары" получают пользователи из Одесской области, Харьковщины и Донбасса. Для этого им предлагают перейти по ссылке на телеграм-канал.

Если вам поступило сообщение с таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram...", то ни в коем случае не открывайте его и не переходите по размещенным там ссылкам,

– отмечают в Центре стратегических коммуникаций.



Украинцы попали под спам-рассылку от врага / Скриншот



Украинцы попали под спам-рассылку от врага / Скриншот

Украинцы попали под спам-рассылку от врага / Скриншот

Украинцев призывают ни в коем случае не реагировать на предложения врага и игнорировать оккупантов. Также в Центре напоминают об уголовной ответственности за передачу информации об ВСУ, критической инфраструктуре, а также за любое другое сотрудничество с врагом. Не стоит забывать также о том, что разглашение подобной информации может навредить нашим защитникам.

Что говорят в СБУ о рассылке

Служба безопасности фиксирует постоянные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри страны. Подобные рассылки – один из методов проведения целенаправленных информационно-психологических операций. Каждая такая ИПСО находится в поле зрения СБУ. И на любую из них спецслужба имеет отработанные алгоритмы реагирования и нейтрализации.

– отмечают в СБУ.

Украинцев призывают игнорировать подобное сообщение. Также отмечают, чтобы они не переходили по ссылкам, которые получают от сомнительных контактов.