У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що зафіксували активність ворога у месенджерах, а також СМС-повідомленнях. Українці розповідають, що їм на мобільні телефони надходять повідомлення з закликами "зливати" дані про Сили оборони.

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До чого закликають росіяни

Відомо, що сповіщення з пропозиціями "обміняти інформацію про ЗСУ на долари" отримують користувачі з Одещини, Харківщини і Донеччини. Для цього їм пропонують перейти за посиланням на телеграм-канал.

Якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram...", то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені,

– наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.



Українці потрапили під спам-розсилку від ворога / Скриншот



Українці потрапили під спам-розсилку від ворога / Скриншот



Українці потрапили під спам-розсилку від ворога / Скриншот

Українців закликають у жодному разі не реагувати на пропозиції ворога та ігнорувати окупантів. Також у Центрі нагадують про кримінальну відповідальність за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру, а також за будь-яку іншу співпрацю з ворогом. Не варто забувати також про те, що розголошення подібної інформації може нашкодити нашим захисникам.

Що кажуть у СБУ про розсилку

Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки – це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Кожна така ІПСО перебуває у полі зору СБУ. І на будь-яку з них спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації,

– наголошують у СБУ.

Українців закликають ігнорувати подібного роду повідомлення. Також наголошують на тому, щоб вони не переходили за посиланнями, які отримують від сумнівних контактів.