Их больше нет, – Суббота сделал эмоциональное заявление об отношениях с соавтором "Подкаст-терапии"

Психолог, соавтор "Подкаст терапии" Спартак Суббота, обвиненный в мошенничестве, рассказал о том, какие сейчас у него отношения с Евгением Яновичем – другим соавтором проекта.

Спартак Суббота был немногословен комментируя, как изменились их отношения с Женей после публикации скандального расследования. Однако эмоционально он выглядел "разбитым", информирует 24 Канал.

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"Их просто нет": соавторы прекратили сотрудничество и дружбу

В своем эфире в соцсетях, отвечая на вопрос, "какие у него сейчас отношения с Евгением Яновичем. Ухудшились ли они", Спартак ответил не сразу.

Сначала тот сделал паузу, а через несколько секунд сказал, что "они не ухудшились, их просто нет".

К слову, ранее Евгений Янович отменил все туры со Спартаком Субботой и заявил, что новые выпуски шоу не будут выходить.

Что известно о проекте "Подкаст терапия" – это общий проект Спартака Субботы и Евгения Яновича. Начиная с 31 мая 2022 вышло 86 эпизодов подкаста, среднее количество просмотров – 400 – 500 тысяч на каждом выпуске. Шоу пользовалось значительной популярностью, которая особенно выросла за время полномасштабной войны.

Главное о скандале со Спартаком

Расследование о Спартаке Субботу провел психотерапевт Илья Полуденный. Он назвал Субботу "лжецом, мошенником и самозванцем". В частности, автор пяти серийного расследования утверждает, что Суббота лгал о научной степени и наличии медицинского образования, и якобы имел сексуальные отношения с клиентками.

Суббота в ответ заявил, что предоставлял клиентам подтверждение своего образования при необходимости, а информации о дипломах нет в свободном доступе, потому что оно подпадает под защиту персональных данных. Где конкретно Суббота получал образование и какое именно – он не уточнил. А вот обвинение в неэтическом поведении назвал клеветой.