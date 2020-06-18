Легендарная 100-летняя черепаха Диего возвращается в дикую природу. Известный самец гигантских черепах выполнил свою миссию.

В 1960-е годы его отобрали для участия в программе по увеличению популяции. С тех пор Диего стал отцом для 800 черепашят, оплодотворив сотни самок, сообщает 24 канал.

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Его признали одной из причин успеха этого проекта. "Я провел с ним почти 17 лет. Мы наблюдали его поведение, он был настоящим лидером. Именно благодаря ему мы смогли спасти вид, который должен был вымереть", – подчеркнул рейнджер национального парка Галапагос Фредди Виллальба.

Сейчас программа завершилась. Поэтому Диего буквально отправили на пенсию на родной остров Эспаньола. Об этом сообщил министр экологии Эквадора, в территорию которого входят Галапагосские острова.



Диего вместе с "коллегами" вернулся домой / Фото из твиттера Paulo Proaño Andrade

Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020

#NuestrosGuardaparques consagran a diario sus vidas a la protección de la naturaleza, su trabajo comprometido es muestra de su extraordinaria calidad humana. Transportaron en sus espaldas a 15 tortugas de regreso a su natal isla Española. ¡Qué orgullo! #DiegoVuelveACasa (1/2) pic.twitter.com/vKnNTnhxMy — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 16, 2020

Там Диего вольется в популяцию гигантских черепах: их численность уже достигает более 2 тысяч особей. Примерно 40% – прямые потомки Диего.