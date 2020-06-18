Спас свой вид: "черепаха-плейбой" Диего вернулся в дикую природу – фото
Легендарная 100-летняя черепаха Диего возвращается в дикую природу. Известный самец гигантских черепах выполнил свою миссию.
В 1960-е годы его отобрали для участия в программе по увеличению популяции. С тех пор Диего стал отцом для 800 черепашят, оплодотворив сотни самок, сообщает 24 канал.
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Его признали одной из причин успеха этого проекта. "Я провел с ним почти 17 лет. Мы наблюдали его поведение, он был настоящим лидером. Именно благодаря ему мы смогли спасти вид, который должен был вымереть", – подчеркнул рейнджер национального парка Галапагос Фредди Виллальба.
Сейчас программа завершилась. Поэтому Диего буквально отправили на пенсию на родной остров Эспаньола. Об этом сообщил министр экологии Эквадора, в территорию которого входят Галапагосские острова.
Диего вместе с "коллегами" вернулся домой / Фото из твиттера Paulo Proaño Andrade
Там Диего вольется в популяцию гигантских черепах: их численность уже достигает более 2 тысяч особей. Примерно 40% – прямые потомки Диего.