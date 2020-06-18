Легендарна 100-річна черепаха Дієго повертається у дику природу. Відомий самець гігантських черепах виконав свою місію.

У 1960-ті роки його відібрали для участі в програмі зі збільшення популяції. З того часу Дієго став батьком для 800 черепашенят, запліднивши сотні самок, повідомляє 24 канал.

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Його визнали однією з причин успіху цього проєкту. "Я провів з ним майже 17 років. Ми спостерігали його поведінку, він був справжнім лідером. Саме через нього ми змогли врятувати вид, який мав вимерти, – наголосив рейнджер національного парку Галапагос Фредді Віллальба.

Зараз програма завершилась. Тож Дієго буквально відправили на пенсію на рідний острів Еспаньйола. Про це повідомив міністр екології Еквадору, в територію якого входять Галапагоські острови.



Дієго разом з "колегами" повернувся додому / Фото з твіттеру Paulo Proaño Andrade

Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020

#NuestrosGuardaparques consagran a diario sus vidas a la protección de la naturaleza, su trabajo comprometido es muestra de su extraordinaria calidad humana. Transportaron en sus espaldas a 15 tortugas de regreso a su natal isla Española. ¡Qué orgullo! #DiegoVuelveACasa (1/2) pic.twitter.com/vKnNTnhxMy — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 16, 2020

Там Дієго увіллється в популяцію гігантських черепах: їх чисельність вже сягає понад 2 тисячі особин. Приблизно 40% – прямі нащадки Дієго.