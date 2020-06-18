Врятував свій вид: "черепаха-плейбой" Дієго повернувся у дику природу – фото
Легендарна 100-річна черепаха Дієго повертається у дику природу. Відомий самець гігантських черепах виконав свою місію.
У 1960-ті роки його відібрали для участі в програмі зі збільшення популяції. З того часу Дієго став батьком для 800 черепашенят, запліднивши сотні самок, повідомляє 24 канал.
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Його визнали однією з причин успіху цього проєкту. "Я провів з ним майже 17 років. Ми спостерігали його поведінку, він був справжнім лідером. Саме через нього ми змогли врятувати вид, який мав вимерти, – наголосив рейнджер національного парку Галапагос Фредді Віллальба.
Зараз програма завершилась. Тож Дієго буквально відправили на пенсію на рідний острів Еспаньйола. Про це повідомив міністр екології Еквадору, в територію якого входять Галапагоські острови.
Дієго разом з "колегами" повернувся додому / Фото з твіттеру Paulo Proaño Andrade
Там Дієго увіллється в популяцію гігантських черепах: їх чисельність вже сягає понад 2 тисячі особин. Приблизно 40% – прямі нащадки Дієго.