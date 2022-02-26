Спасатели не проверяют подвалы и паркинги: это могут быть диверсанты
26 февраля 2022 , 17:06Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковщины
В ГСЧС отметили, что их работники не проверяют места укрытия украинцев. Поэтому люди, которые представляются спасателями, могут быть диверсантами
В Харькове зафиксировали случаи, когда в бомбоубежища заходили неизвестные люди и представлялись работниками ГСЧС. Диверсанты говорят, что им, мол, нужно проверить эти сооружения.
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В ГСЧС официально заявили, что никаких проверок в укрытиях не осуществляют. Сотрудники ГСЧС призвали украинцев быть бдительными и обо всех подобных случаях немедленно сообщать правоохранителям.
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