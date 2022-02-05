Спасательная операция длилась более 4 дней. Все это время мальчик был в колодце.

Что было раньше 5-летний мальчик упал в колодец в Марокко: за спасением уже пятый день следит весь мир

Мальчик умер

Сперва сообщений о состоянии ребенка не было. В Сети опубликовали лишь кадры, как спасатели несут малого к карете скорой.

Спасение 5-летнего Райана сопровождалось радостными возгласами и свистом. Это событие собрало сотни людей возле места инцидента и приковало внимание тысяч людей по всему миру, которые наблюдали за спасательной операцией вживую.

Спасатели достали тело 5-летнего Райана, который застрял в колодце: смотрите видео

Для спасения мальчика развернуть масштабную операцию. Чтобы вызволить ребенка из ловушки, пришлось копать горизонтальный туннель. Когда бульдозер приблизился к колодцу, спасатели начали копать вручную, поскольку была угроза оползня.

Новость о смерти 5-летнего Райана моментально стала сенсацией в твиттере. Тысячи пользователей, наблюдавших за операцией, выражают свои соболезнования семье и всем, кто поддерживал их.

На трагедию отреагировал и король Марокко Мохаммед IV. В королевской пресс-службе сообщили, что он позвонил родителям погибшего ребенка.

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