Рятувальна операція тривала понад 4 дні. Увесь цей час хлопчик був у колодязі.

Що було раніше 5-річний хлопчик впав у колодязь в Марокко: за порятунком вже п'ятий день стежить весь світ

Хлопчик помер

Спершу повідомлень про стан дитини не було. У мережі опублікували лише кадри, як рятувальники несуть малого до карети швидкої.

Порятунок 5-річного Раяна супроводжувався радісними вигуками та свистом. Ця подія зібрала сотні людей біля місця трагедії та прикувала увагу тисяч людей по всьому світу, які спостерігали за рятувальною операцією наживо.

Для порятунку хлопчика розгорнули масштабну операцію. Щоб визволити дитину з пастки, довелося копати горизонтальний тунель. Коли бульдозер наблизився до колодязя, рятувальники почали копати вручну, оскільки була загроза зсуву.

Новина про смерть 5-річного Раяна умить стала сенсацією у твітері. Тисячі користувачів, які спостерігали за операцією, висловлюють свої співчуття родині та всім, хто підтримував їх.

На трагедію відреагував і король Марокко Моххамед IV. У королівській пресслужбі повідомили, що він зателефонував батькам загиблої дитини.

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