Батько Раяна розповів виданню Le360, що ремонтував колодязь, коли його син впав усередину, граючись неподалік. Рятувальникам довелося залучили бульдозери, аби прорити паралельну шахту й прокласти звідти тунель до хлопчика. Втім, вони переживали, що частина криниці або ж нової шахти обваляться ще до того, як вдасться дістатися до дитини.
Телеканал 2M опублікував у твітері коротке відео операції, на якому видно, як рятувальники копають тунель. Офіційні особи заявили, що від Райана їх відділяло лише 0,5 метра. Втім, робітники зіткнулися з "великим камінням" та ділянками, де обвалився ґрунт. Станом на 21:20 за українським часом операція продовжується. Її показують у прямому ефірі.
Рятувальники копають тунель до Раяна: дивіться відео
Що відбувається на місці інциденту: дивіться онлайн-трансляцію