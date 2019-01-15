Третю добу в Іспанії намагаються врятувати дитину, що впала у шахту 100 метрів завглибшки

У неділю, 13 січня, дворічний хлопчик упав у свердловину поблизу іспанського міста Малага, що на півдні країни. Понад 60 годин рятувальники намагаються врятувати малюка, але досі не певні, чи він живий.

Про це повідомив іспанський новинний портал El Pais.

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Хлопчик Юлен з батьками приїхали на відпочинок у гори на ферму до родича. Під час звичайної прогулянки Юлен впав у свердловину, ширина якої не сягала й 25 сантиметрів.



До рятувальної операції залучено сотні людей та спеціальну гірничу техніку

Батьки хлопця, що потрапив у пастку – Хосе та Вікторія, – сподіваються, що він виживе, інакше зазнають вже другого удару: два роки тому вони втратили іншу дитину.



Батьки малюка у шоковому стані

Наразі рятувальникам вдалося дістатися на глибину 80 метрів, однак там вони наткнулися на перешкоду. Також почали добиратися до ймовірного місця перебування дитини, будуючи штольню з боку пагорбу, у якому міститься шахта.

Відео про падіння дитини у шахту та про рятувальну операцію:

І хоча рятувальники не полишають спроб і надії успішно завершити місію, батьки висловлюють невдоволення якістю їх роботи. На думку Хосе та Вікторії, їх син мав би вже бути давно врятований, попри будь-які обставини.

До слова, онлайн-трансляцію унікальної операції з порятунку дитини можна спостерігати на іспанському сайті La Vanguardia.