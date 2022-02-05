Это произошло в маленькой деревне Игране, расположенной в 60 милях от города Шефшауэн. У колодца собралась огромная толпа. Люди периодически выкрикивают "Живи, Райан".

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Мальчик упал в колодец 1 февраля

Отец Райана рассказал изданию Le 360, что ремонтировал колодец, когда его сын упал в середину, играя неподалеку. Спасателям пришлось привлечь бульдозеры, чтобы прорыть параллельную шахту и проложить оттуда тоннель к мальчику. Впрочем, они переживали, что часть колодца или же новой шахты обвалятся еще до того, как удастся добраться до ребенка.

Обратите внимание! Спасатели спускали кислород и воду ребенку с помощью веревки. Кроме этого, на дно колодца отправили камеру для наблюдения.

Операция уже на финальной стадии После 5 дней отчаянных усилий освободить мальчика из колодца в Марокко, 5 февраля тяжелая техника умолкла. Все потому, что спасатели находятся достаточно близко к Райану, чтобы продолжать копать уже вручную. Экстренные службы надеются, что мальчика вытащат живым. "Есть большая надежда на это", – подчеркнул один из участников операции Абдельхади Темрани. По его словам, камера показывает, что Райан лежит на боку. Поэтому сейчас трудно определить, в каком он состоянии. Поблизости ждут карета скорой и вертолет, чтобы немедленно оказать помощь мальчику. Несмотря на наступление темноты там также остаются местные жители, которые молятся за спасение ребенка. На месте дежурят десятки полицейских. СМИ показали кадры со спасателями Телеканал 2M опубликовал в твиттере короткое видео операции, на котором видно, как спасатели копают тоннель. Официальные лица заявили, что от Райана их отделяло лишь 0,5 метра. Впрочем, рабочие столкнулись с "большими камнями" и участками, где обвалился грунт. По состоянию на 21:20 по украинскому времени операция продолжается. Ее показывают в прямом эфире. Спасатели копают тоннель к Райану: смотрите видео

Что происходит на месте инцидента: смотрите онлайн-трансляцию

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