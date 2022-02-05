Это произошло в маленькой деревне Игране, расположенной в 60 милях от города Шефшауэн. У колодца собралась огромная толпа. Люди периодически выкрикивают "Живи, Райан".

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Мальчик упал в колодец 1 февраля

Отец Райана рассказал изданию Le 360, что ремонтировал колодец, когда его сын упал в середину, играя неподалеку. Спасателям пришлось привлечь бульдозеры, чтобы прорыть параллельную шахту и проложить оттуда тоннель к мальчику. Впрочем, они переживали, что часть колодца или же новой шахты обвалятся еще до того, как удастся добраться до ребенка.

Что происходит на месте инцидента: смотрите онлайн-трансляцию

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