В Украине ухудшится погода: спасатели предупредили о заморозках
В ГСЧС заявили, что на Украину сунут ночные заморозки. От них будут страдать жители отдельных регионов в период с 24 по 27 апреля.
Источник:ГСЧС
Из-за значительного переохлаждения земной поверхности спасатели даже объявили второй и первый уровни опасности.
Важно В Киевской области 21 апреля обещают град и грозы
Где будут заморозки
- 24 апреля ночные заморозки следует ждать жителям западных, северных и южных областей. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.
- 25 – 27 апреля морозы следует ожидать во всех регионах, кроме южных. Столбики термометров покажут 0...-3 градуса.
Кроме того, ночные заморозки будут и на Киевщине. В течение 24 – 27 апреля в области температура воздуха составит 0...-3 градуса. Из-за этого спасатели объявили второй уровень опасности.
Какой будет погода на Вербное воскресенье
В Украине 25 апреля христиане будут отмечать Вербное воскресенье. Синоптики говорят, что за неделю до Пасхи украинцам следует быть готовыми к похолоданию – дождю и даже мокрому снегу.
Отметим, что на днях Украину накроют дожди. Они придут с Черного моря на восточные и центральные области. Не пройдет без дождей и на Западе. Такая погода в Украине продержится около недели.
Поделиться новостью