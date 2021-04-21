В ГСЧС заявили, что на Украину сунут ночные заморозки. От них будут страдать жители отдельных регионов в период с 24 по 27 апреля.

Из-за значительного переохлаждения земной поверхности спасатели даже объявили второй и первый уровни опасности.

Важно В Киевской области 21 апреля обещают град и грозы

Где будут заморозки

24 апреля ночные заморозки следует ждать жителям западных, северных и южных областей. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.

25 – 27 апреля морозы следует ожидать во всех регионах, кроме южных. Столбики термометров покажут 0...-3 градуса.

Кроме того, ночные заморозки будут и на Киевщине. В течение 24 – 27 апреля в области температура воздуха составит 0...-3 градуса. Из-за этого спасатели объявили второй уровень опасности.

Обратите внимание! Несмотря на апрель, зима до сих пор не отступает. В течение последних семи дней на горе Поп Иван Черногорский продолжается морозная погода.

Какой будет погода на Вербное воскресенье

В Украине 25 апреля христиане будут отмечать Вербное воскресенье. Синоптики говорят, что за неделю до Пасхи украинцам следует быть готовыми к похолоданию – дождю и даже мокрому снегу.

Отметим, что на днях Украину накроют дожди. Они придут с Черного моря на восточные и центральные области. Не пройдет без дождей и на Западе. Такая погода в Украине продержится около недели.