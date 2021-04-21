В Україні погіршиться погода: рятувальники попередили про заморозки
У ДСНС заявили, що на Україну сунуть нічні заморозки. Від них потерпатимуть мешканці окремих регіонів у період з 24 по 27 квітня.
Джерело:ДСНС
Через значне переохолодження земної поверхні рятувальники навіть оголосили другий і перший рівні небезпеки.
Важливо В Київській області 21 квітня обіцяють град та грози
Де будуть заморозки
- 24 квітня нічні заморозки слід чекати мешканцям західних, північних та південних областей. Температура повітря становитиме 0...-5 градусів.
- 25 – 27 квітня морози слід очікувати у всіх регіонах, крім південних. Стовпчики термометрів покажуть 0...-3 градуси.
Крім того, нічні заморозки будуть і на Київщині. Протягом 24 – 27 квітня в області температура повітря складатиме 0...-3 градуси. Через це рятувальники оголосили другий рівень небезпеки.
Якою буде погода на Вербну неділю
В Україні 25 квітня християни відзначатимуть Вербну неділю. Синоптики кажуть, що за тиждень до Великодня українцям слід бути готовими до похолодання – дощу та навіть мокрого снігу.
Зазначимо, що днями Україну накриють дощі. Вони прийдуть з Чорного моря на східні та центральні області. Не мине без дощів і на Заході. Така погода в Україні протримається близько тижня.
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