Спасатели продолжают эвакуацию людей из Ирпеня

Спасатели продолжают эвакуацию населения из одного из самых опасных городов Киевщины – Ирпень.

За два часа из города вышло около двух тысяч человек.

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Что происходит в Ирпене

Ирпень уже более 3 суток остается лишенным света, воды и тепла. Туда нет возможности подвозить еду и воду. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Ночью на 7 марта в Генштабе писали, что враг пытается установить полный контроль над Бучей и Ирпенем. Захватчики выдвигают туда танковые и мотострелковые подразделения.

Они всячески нарушают правила международного гуманитарного права. Враг цинично производит обстрелы гражданского населения, а также "зеленых коридоров". Детей и женщин берут в заложники. В жилых кварталах размещают технику и боеприпасы.

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