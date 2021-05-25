Во время учений спасатели должны были показать способы организации управления подразделениями во время ликвидации последствий авиационных происшествий. Кроме того, ГСЧС определяла готовность пожарно-спасательных подразделений к действиям по назначению.

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Руководство определяло уровень подготовки учебного состава по управлению тушением пожара, а также готовности спасательных подразделений к проведению оперативных действий во время авиационных происшествий. Кроме того, спасатели отрабатывали взаимодействие во время ликвидации чрезвычайной ситуации с другими службами.

Как проходили учения спасателей

По тактическому замыслу учений, при осуществлении посадки произошла разгерметизация баков с авиационным горючим. Горючее ТС-1 начало вытекать. Из-за этого вертолет занялся огнем на площади 400 метров квадратных.

Воздушное судно остановилось возле стоянки. Дежурный диспетчер аэропорта сообщил об аварийной ситуации ГСЧС и скорой медицинской помощи. На взлетно-посадочную полосу выехал автомобиль службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения аэропорта, а также пожарная команда,

– рассказали спасатели.

По замыслу, на борту вертолета находились пассажиры. Спасатели тушили пожар и защищали воздушные суда, которые стояли рядом.

В ГСЧС отметили, что все службы сработали оперативно и профессионально.

Спасатели провели учения на территории аэропорта / Фото ГСЧС