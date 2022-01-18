Спасатели рассказали правила безопасного купания на Крещение

Уже 19 января в Украине традиционно будут отмечать Крещение, главной традицией которого является погружение в ледяную воду. Как правильно и, главное, безопасно нырять – читайте дальше.

О главных правилах безопасного купания на Крещение рассказали спасатели ГСЧС. Они призвали украинцев с ответственностью относиться к собственному здоровью.

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По словам спасателей, купаться в проруби следует только в присутствии медиков или представителей ГСЧС.

Купание в ледяной воде без подготовки может стать причиной проблем со здоровьем,

– предупреждают спасатели.

Главные советы на Крещение

После купания нужно растереть тело и согреться горячим чаем; Нельзя находиться в воде более 10 секунд. Не стоит употреблять алкоголь перед купанием. Выбирайте водоемы с безопасным спуском. Не допускайте купания детей без присмотра взрослых.

Советы на Крещение / Фото ГСЧС

Заметим, что только в Киеве обустроили 15 локаций для погружения. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от "Плеса" и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы. Также будут работать медпункты.

Зачем нырять в прорубь на Крещение

Ритуал купания на Крещение для христиан стал символом, который связывает их с Сыном Божьим. Люди верят, что в этот день вода в водоемах и источниках обладает целебными свойствами. Соответственно, само ныряние может лишить болезней. Таким образом, люди еще больше укрепляют свою веру в Бога. Тем более, что после совершения омывания многие испытывают невероятный эмоциональный подъем, похожий на эйфорию.