О том, что на месте разрушенной черниговской школы работают чрезвычайники, изданию рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС Ирина Щукина.
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В Чернигове разбирают завалы разрушенной школы
Спасатели разбирают конструкции разрушенной школы №18 в Чернигове и ищут тела людей,
– отметила Щукина.
По ее словам, на месте атаки захватчиков работает отделение группы спасательных работ, состоящее из 6 чрезвычайников и 2 единиц техники.
Ситуация в Чернигове
По утренней информации Генштаба ВСУ, россияне цинично и жестоко обстреливают жилые районы Чернигова. Враг 5 марта даже использовал неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.
В то же время группировка украинских Воздушных сил сосредоточила усилия:
- для отражения ракетно-авиационных ударов противника,
- на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Всего за 10 дней войны потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Поступающие резервы имеют очень низкое морально-психологическое состояние.
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