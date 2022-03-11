Кроме многоквартирных жилых домов, рашисты частично уничтожили и повредили инфраструктуру Барышевки.

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Спасатели разбирают завалы и оказывают помощь населению. Сейчас известно о 6 травмированных людях.

Последствия российской агрессии в Барышевке:

Заметим, что по предварительной информации ракета "Искандер" нанесла значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. Поврежден полностью 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и частично 10 частных домов.

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